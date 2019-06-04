Сеть магазинов «Пятерочка» может начать продажи сим-карт МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (мобильный бренд «Билайн»). О том, что этот вопрос обсуждается (хотя финальных договоренностей пока нет), рассказал «Известиям» сотрудник одной из сотовых компаний. Это подтвердили и два других собеседника газеты, знакомых с переговорами.

Представитель «Пятерочки» сказал «Известиям», что в планах ретейлера расширить ассортимент сим-карт в магазинах сети, но за счет каких операторов — не уточнил. Главная цель, по его словам, — это удобство приобретения сим-карты. Покупатель не тратит много времени на поход в салон сотовой связи. Вместо этого он прямо на кассе магазина получает возможность выбрать оператора и активировать сим-карту.

В мае на кассах «Пятерочки» появились сим-карты Tele2 и работающих на его сети виртуальных мобильных операторов: «СберМобайла», «Ростелекома» и Lycamobile. Сообщалось, что до конца мая сим-карты появятся в 2,5 тыс. магазинов «Пятерочка» и по итогам тестирования ретейлер примет решение о масштабировании проекта.

«МегаФон» заинтересован в расширении каналов продаж и работе с крупными розничными сетями, сказал «Известиям» представитель оператора. Возможные продажи сим-карт в «Пятерочке» он обсуждать не стал. Представители МТС и «ВымпелКома» от комментариев отказались.

Специфика продаж сим-карт на кассах «Пятерочки» заключается в том, что абоненту не нужно проходить процедуру оформления контракта с участием продавца. Пользователю предлагается установить специальное мобильное приложение, просканировать штрихкод на упаковке сим-карты, сделать селфи и сфотографировать свой паспорт (эти фото через приложение будут переданы оператору для идентификации абонента). По такой же схеме, скорее всего, будут продаваться и сим-карты трех крупнейших российских сотовых компаний: иные форматы бессмысленны, сказал «Известиям» менеджер компании, входящей в число партнеров ретейлера.

На конец марта у «Пятерочки» было чуть менее 14 тыс. магазинов, следует из отчета ее материнской X5 Retail Group. Для сравнения: крупнейшая в России сотовая розничная сеть МТС к концу I квартала 2019 года включала чуть менее 5,9 тыс. салонов, говорится в отчете оператора за I квартал 2019 года. У «МегаФона» их более 4 тыс., у «ВымпелКома» — около 5 тыс., рассказали их представители.

Проникновение сотовой связи в России уже давно превышает 100%. По итогам 2018 года в РФ было 255,7 млн абонентов (по количеству активных сим-карт), подсчитала компания AC&M Consulting. И тем не менее в прошлом году в России было продано 97 млн сим-карт, говорится в ее отчете. При этом численность активных абонентов практически не увеличивается, а продажи компенсируются оттоком пользователей.



Ряд экспертов считают сотрудничество операторов с крупной неспециализированной розницей перспективным. При этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что серьезно влиять на рынок новых подключений этот канал не будет: покупатели пока не привыкли ходить за сим-картами в розницу такого формата.