Ситуация с основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви является показательной с точки зрения условий ведения бизнеса в России, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе выступления на ПМЭФ-2019.

«70% наших предпринимателей считают, что ведение бизнеса в России небезопасно. Ситуация с Майклом Калви это показывает. С одной стороны, говорят, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны, держат под арестом», — сказал Кудрин, добавив, что это дело является «шоком для экономики».

«С начала года отток капитала из России удвоился и достиг 40 миллиардов долларов», — указал он.

В апреле Кудрин заявил, что смягчение меры пресечения для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви не снизило настороженное отношение иностранного бизнеса к работе в России. Басманный суд Москвы 11 апреля освободил из СИЗО и перевел под домашний арест Калви и другого фигуранта дела — бывшего директора банка «Восточный» Алексея Кордичева. Позже суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ о продлении Калви срока домашнего ареста на три месяца — до 14 июля.