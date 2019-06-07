Тинькофф Банк мог бы объединиться с компанией «Яндекс», заявил в ходе ПМЭФ-2019 основатель банка Олег Тиньков.

«Если бы были деньги на покупку — я бы ни минуты не думал. Хотя наша капитализация растет, через три года можно будет думать про покупку. Сейчас мы можем говорить про объединение. Идея объединения очень интересная, это было бы хорошо для нашей страны и компаний», — сказал Тиньков.

«У них нет другого пути. Внутри такой компании, как «Яндекс», должен быть банк. У них есть несколько вариантов. Первый — сделать собственный банк, второй — объединиться с другим игроком, если они хотят быть эффективной экосистемой, которая заточена на потребителя. Трансакционность и финансы — это сердце», — сказал Тиньков.

Разговор об объединении Тинькофф Банка с «Яндексом» возник в ходе дискуссии про экосистемы. «Весь успех китайских экосистем основан на том, что у каждой в ядре, внутри, есть банк. Не может человек покупать продукты, пользоваться подписками, сервисами, не платя деньги. Это естественно, чтобы в экосистеме был банк. У нас вопрос с «Яндексом»: он с Тинькофф Банком или со «Сбером»? Я считаю, что если мы объединимся в самом широком смысле слова с «Яндексом», то там и «Сберу» мало не покажется, и капитализация этой компании будет более 20 миллиардов долларов сразу», — сказал Тиньков.

«Мы рассматриваем разные пути развития. Подобные разговоры у нас в компании ведутся ежедневно», — сказал генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, когда его попросили прокомментировать слова Тинькова про объединение.