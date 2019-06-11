«Ростелеком» не получал предложений об использовании его мобильной операционной системы «Аврора» на смартфонах Huawei, сообщили РИА Новости в пресс-службе провайдера.



Однако в компании выразили готовность к сотрудничеству.

Издание The Bell в понедельник,10 июня, со ссылкой на источники сообщило, что министр цифрового развития, связи и информации Константин Носков обсуждал с главой Huawei Го Пином возможность использования на устройствах корпорации ОС «Аврора». Кроме того, как утверждается, речь шла о локализации производства в России части устройств Huawei.

СМИ: в Минкомсвязи придумали применение для российской мобильной операционной системы «Аврора» Источник среди федеральных чиновников рассказал, что переговоры идут по двум направлениям.

В Минкомсвязи, комментируя информацию, отметили, что ведомство занимается продвижением российских компаний на зарубежные рынки.

В прошлом месяце Минторговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании доступ к компонентам и технологиям американских производителей. Вскоре сотрудничество с китайской корпорацией разорвали и другие IT-гиганты.



В начале июня сообщалось, что Huawei приобрела технологии в области распознавания лиц от российского разработчика «Вокорд».

5 июня в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию Huawei подписал с сотовым оператором «МТС» соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках сетей связи 5G в 2019—2020 годах.