Alibaba Group и Mail.ru Group объявили имена двух генеральных содиректоров, которые будут управлять совместным предприятием (СП) «AliExpress Россия», говорится в сообщении Mail.ru.

СП владеют компания Alibaba Group, национальный российский оператор «МегаФон», интернет- и IT-компания Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Alibaba Group номинирует Лю Вэя, главу AliExpress в России; Mail.ru Group номинирует Дмитрия Сергеева, первого заместителя генерального директора Mail.ru Group. Генеральные директора вступят в должности после получения всех необходимых согласований и завершения всех трансакций в рамках условий сделки», — отмечается в пресс-релизе.

​РФПИ, Alibaba, «МегаФон» и Mail.ru создали совместное предприятие СП будет функционировать в области социальной коммерции в России и СНГ.



РФПИ, Alibaba Group, «МегаФон» и Mail.ru Group 5 июня объявили о подписании обязывающей документации по созданию совместного предприятия в России и СНГ — «AliExpress Россия». Контрольным пакетом акций СП будут владеть российские стороны, а совет директоров будет включать представителей РФПИ, Alibaba Group, «МегаФона» и Mail.ru Group.

СП будет функционировать в области социальной коммерции в России и СНГ с целью интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ, уточняется в пресс-релизе.