Читатели РБК , среди которых значительная доля владеет собственным делом или занимает высокие управленческие позиции, отмечают растущее вмешательство силовых структур в ведение бизнеса. Таковы результаты опроса деловой аудитории, проведенного «РБК. Исследования рынков» в конце мая — начале июня 2019 года. О росте вмешательства силовых структур в коммерческие споры заявили более 90% опрошенных.

Часть ответственности за экономический рост, по мнению большинства опрошенных РБК, лежит на правоохранительных органах. Крайне негативно сказалось на инвестиционном климате в стране, по мнению половины респондентов, уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви. Еще 29% ответили, что резонансное уголовное дело имело ограниченный эффект на экономику.

Вмешательство государства и силовых структур, по мнению 70% опрошенных, стало главной причиной спада иностранных инвестиций в российскую экономику. Многие респонденты также назвали причиной санкции, бюрократию и плохой инвестиционный климат.

Также большинство респондентов считают, что судебная система не гарантирует защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования.

В зоне повышенного риска находятся исполнители госконтрактов и предприниматели, использующие схемы налоговой оптимизации, указала партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Татьяна Ножкина. Давление на бизнес вызвано не только произволом силовых органов, но и избыточным регулированием, подчеркивает профессор РЭШ Наталья Волчкова. «Рациональная бизнес-модель может противоречить необоснованно сложному регулированию. Жесткие требования ставят предпринимателей в уязвимое положение, и даже честный бизнес, сам того не желая, может нарушить закон», — отметила Волчкова.

Угрозы для предпринимателей исходят не только от контрагентов и силовиков, бизнес подвергается системному рэкету со стороны государства, отмечает руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров.