Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего с 6 по 8 июня 2019 года, заключили на его полях 745 соглашений на общую сумму 3,27 трлн рублей. Об этом в четверг сообщил фонд «Росконгресс», выступающий организатором форума.

«В этом году на форуме было подписано 745 соглашений на общую сумму 3 трлн 271 млрд рублей», — отмечается в сообщении. В «Росконгрессе» добавили, что данная цифра не включает соглашения, сумма которых является коммерческой тайной.

Для участия в форуме в Санкт-Петербург приехали государственные и политические деятели из 110 стран мира. Кроме того, участие в нем приняли 3,5 тыс. российских и иностранных компаний, подытожили в фонде «Росконгресс».

