«Ростелеком» и Mail.Ru Group договорились о стратегическом сотрудничестве в области цифрового школьного образования в России. О подписании соответствующего соглашения сообщает, в частности, Mail.Ru Group.

Документ предполагает создание совместного предприятия — ООО «Цифровое образование», которое, как отмечается в релизе, «призвано занять лидирующие позиции на рынке цифрового школьного образования в России». Стороны договорились, что доли в СП будут распределены между ними поровну.



Основной сферой деятельности СП станет разработка информационных продуктов, предназначенных для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники, коммуникационные сервисы для школ, учителей, родителей и учеников. «Стороны объединят ресурсы и экспертизу для разработки в рамках СП собственных технологий, необходимых для процессов цифрового образования», — отмечается в релизе.