Финансовые организации и регулятор сейчас активно обсуждают возможность появления в Системе быстрых платежей ЦБ (СБП) денежных переводов между юридическими лицами (В2В). Об этом «Известиям» сообщил источник на финансовом рынке, информацию подтвердили в трех банках — участниках сервиса: Райффайзенбанке, РНКО «Платежный Центр» и в банке «Ак Барс».

К разработке новой опции планируют приступить в III квартале этого года. Источник «Известий» на финансовом рынке добавил, что это станет третьим этапом развития Системы быстрых платежей. Размер комиссии по таким переводам пока обсуждается, добавили в банках.

В ЦБ изданию рассказали, что сейчас сосредоточены на переводах между физическими лицами (P2P), а также от граждан к юридическим лицам (С2В), в том числе с помощью QR-кода, но в перспективе предполагают развивать и другие направления.

Перед реализацией функции по переводам между юрлицами предстоит решить несколько важных вопросов, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он уточнил, что организация может иметь десятки телефонных номеров и непонятно, какой из них использовать для идентификации компании. Кроме того, переводы между компаниями сопровождаются оформлением большого количества документов: когда одно юрлицо другому что-то оплачивает, соблюдается определенная отчетность, что составит дополнительную сложность для быстрых перечислений, отметил Артем Соколов.

Эльвира Набиуллина: следующий этап развития СБП — платежи за товары и услуги Запуск нового этапа начнется осенью этого года, но разворачиваться будет постепенно.

Идентификатор компании — главный вопрос, согласны в банках. Термин «по номеру телефона» в применении к переводам между юрлицами не совсем корректен, уверен руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин.

«Если перечисления будут осуществляться по номеру телефона, то как именно? Необходимо закрепить номер за организацией или он будет оформлен на имя директора? Тогда не возникнет ли противоречия с P2P-переводами? Возможно, вместо номера сотового телефона имеет смысл использовать ИНН или ОГРН, при вводе которых выходит полный перечень реквизитов для сверки», — предположил руководитель направления эквайринга и электронной коммерции банка «Ак Барс» Ильназ Ситдиков.

Вариантов организации быстрых B2B-платежей может быть несколько, среди них — перевод по специальному телефону, закрепленному за организацией, а также перечисление по номеру, к которому привязаны реквизиты банковского счета или ИНН, предположил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Особых препятствий для того, чтобы построить такую систему платежей, нет, уверен эксперт.