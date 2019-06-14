ООО «СК «РГС Страхование жизни» присоединено к дочерней компании «Росгосстраха» по страхованию жизни — ООО «СК «Росгосстрах Жизнь». Об этом внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ, сообщили в «Росгосстрах Жизни».

Как разъяснили в компании, юридическое лицо «РГС Страхование жизни» было создано в июне 2018 года как возможная база для возобновления бизнеса по страхованию жизни в группе «Росгосстрах». Тем не менее группа пошла по альтернативному пути и в декабре 2018 года приобрела уже действующую компанию — СК «ЭРГО Жизнь», на базе которой стала развивать страхование жизни. В марте 2019 года страховщик был переименован в «Росгосстрах Жизнь».

«У юридического лица «РГС Страхование жизни» фактически не было страхового бизнеса и портфеля клиентов, поэтому объединение компаний — это, с одной стороны, исключительно формальная процедура для группы «Росгосстрах», у которой две компании имели лицензии по страхованию жизни. Однако, с другой стороны, по результатам присоединения уставный капитал «Росгосстрах Жизни» увеличивается в два раза — до 480 миллионов рублей. Это упрочнит финансовую устойчивость нашей компании и позволит существенно раньше установленных сроков выполнить новые требования законодательства к минимальному размеру уставного капитала страховщиков жизни», — прокомментировал финансовый директор СК «Росгосстрах Жизнь» Валерий Смирнов.



«Росгосстрах Страхование жизни» присоединят к «ЭРГО Жизни» Компания «Росгосстрах Страхование жизни», «дочка» «Росгосстраха», будет присоединена к компании «ЭРГО Жизнь», приобретенной «Росгосстрахом» в конце 2018 года. Страхование жизни в группе будет развиваться под брендом «Росгосстраха». Об этом сообщили Банки.ру в компании.



Напомним, «Росгосстрах» остался без своего страховщика жизни после того, как контроль над универсальной компанией был передан в августе 2017 года основным владельцем страховщика Данилом Хачатуровым банку «Открытие»; страховщик вошел в периметр санации кредитной организации Центробанком. Компания «РГС Жизнь» (с сентября 2018 года — «Капитал Лайф»), ранее также принадлежавшая Хачатурову, в сделку не вошла, ее владельцем объявил себя президент ПФК «ЦСКА» Евгений Гинер.