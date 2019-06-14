Плательщики налога на профессиональный доход при желании смогут делать взносы в Пенсионный фонд России через мобильное приложение «Мой налог». Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на выездной коллегии ведомства в Санкт-Петербурге, пишет «Российская газета» .

Самозанятые платят налог по ставке 4%, если оказывают услуги другим гражданам, и по ставке 6%, если работают с ИП и компаниями. В эти ставки включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Взносы в ПФР самозанятые отчисляют в добровольном порядке. Чтобы упростить им эту задачу, в приложении «Мой налог» будет реализован соответствующий функционал, уточнил глава ФНС.

По словам Мишустина, в качестве самозанятых уже зарегистрировались более 107 тыс. человек. Они выдали 9,3 млн чеков на общую сумму 8,2 млрд рублей. Сумма уплаченного налога составила 127 млн рублей.