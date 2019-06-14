Федеральная антимонопольная служба (ФАС) постановила, чтобы МТС уплатили в бюджет РФ штраф в размере 100 тыс. рублей за недостоверную рекламу тарифного плана «Тарифище», сообщает пресс-служба ведомства.

«В рекламе ПАО «МТС» скрыло от потребителей, что тариф действует только в зоне покрытия оператора, а не по всей России», — говорится в сообщении.

Ранее ФАС признала МТС нарушившими законодательство о рекламе и выдала предписание прекратить недостоверную рекламу тарифа «Тарифище».