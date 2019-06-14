ФАС готовит запросы в Mail.Ru и «ВымпелКом» из-за конфликта компаний касательно платы за сервисы, сообщил замглавы регулятора Андрей Голомолзин.

«Ситуация не является нормальной, затрагивает интересы не только компаний, публично обменявшихся взаимными претензиями, но и значительного количества пользователей услуг связи и различных приложений. В адрес компаний готовится запрос о предоставлении разъяснений. Также может быть проведен дополнительный детальный анализ рынка в целях недопущения подобных ситуаций на рынке в будущем», — приводит пресс-служба ФАС слова Голомолзина в ответ на запрос, видит ли регулятор признаки нарушений в действиях Mail.Ru Group и «ВымпелКома».