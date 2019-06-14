Акционеры Ростелекома на годовом общем собрании акционеров утвердили выплату дивидендов в размере 6,96 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании.

По привилегированным акциям типа А дивиденды будут выплачены в размере 2,5 рубля на одну акцию, по обыкновенным акциям компании — в размере 2,5 рубля на одну бумагу.

С учетом промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года общий объем средств, направленных на выплату дивидендов за весь 2018 год, составит 13,9 млрд рублей, или 93%, чистой прибыли по МСФО — по 5 рублей на одну обыкновенную и 5 рублей на одну привилегированную акцию.