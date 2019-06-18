«Ростелеком» и «Сбербанк Лизинг» заключили договоры о лизинге телекоммуникационного и IT-оборудования, предназначенного для хранения и передачи данных, на сумму более 8 млрд рублей. Об этом сообщили во вторник в лизинговой организации.

Как уточняется, сделку профинансировал Сбербанк. Срок финансирования составляет пять лет.



«Цифровизация экономики и, как следствие, рост рынка хранения и обработки данных, а также модернизация сетей связи являются ключевыми точками роста в сегментах лизинга телекома и IT. Этот проект был реализован под потребности ключевого для группы Сбербанка клиента — ПАО «Ростелеком» и, вероятно, является крупнейшим проектом в сегменте лизинга телекоммуникационного и IT-оборудования на сегодняшний день», — комментирует директор управления по работе с крупнейшими клиентами АО «Сбербанк Лизинг» Тимур Бойтемиров.