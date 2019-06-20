Эксперты страхового рынка поддерживают скорейшее принятие закона о либерализации ОСАГО, поскольку это будет выгодно потребителям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Законопроект о либерализации системы ОСАГО может быть внесен правительством в Госдуму в ближайшее время, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая на днях на пленарном заседании Госдумы. «Эксперты страхового рынка поддерживают скорейшее развитие реформы по либерализации тарифов, так как от нее выиграют потребители», — отмечается в релизе.

Сейчас заканчиваются последние согласования законопроекта о либерализации ОСАГО. Минфин надеется, что он будет рассмотрен Госдумой в первом чтении в самом начале осенней сессии, пояснил Моисеев журналистам. Российский союз автостраховщиков выступает за скорейшее приятие этого закона, сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

Госдума может рассмотреть законопроект о новой системе расчета ОСАГО в осеннюю сессию Законопроект об индивидуализации тарифа ОСАГО, который предусматривает отмену в расчете цены полиса коэффициента по мощности и территории, может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении в начале осенней сессии. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, переходные периоды вступления в силу могут быть сдвинуты на полгода.

«Обсуждение этого важнейшего для рынка и страхователей документа идет уже почти три года, первая его версия была опубликована в 2016 году. Параметры реформы в ходе дискуссий и согласований с различными ведомствами претерпели значительные изменения, например, ушла вариативность полисов ОСАГО по срокам и лимитам, но зато появилось повышение лимита по ОСАГО за вред жизни и здоровью пострадавших в ДТП. Тем не менее в законопроекте остались ключевые положения: повышенная гибкость и свобода тарифов, которая позволит компаниям устанавливать более индивидуальные и справедливые цены. Свобода тарифов — обязательный элемент цивилизованного страхового рынка во всех странах Запада, российский рынок тоже созрел для этого этапа», — отметил Юргенс.

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, страховщики уже показали готовность к цивилизованной конкуренции в интересах потребителей на первом этапе тарифной реформы: после расширения с 9 января 2019 года тарифного коридора в ОСАГО с 3 432—4 118 до 2 746—4 942 рублей средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 5,6%. «Мы видим, что страховщики получили большую свободу в установлении тарифа, но ничего страшного не произошло — цена, наоборот, стала падать. Значит, дальнейшая либерализация еще больше «разгонит» конкуренцию, и потребитель от этого только выиграет», — считает эксперт.

При этом Алексей Моисеев отметил, что сроки вступления в силу норм закона о либерализации, вероятно, придется отложить на полгода, так как, прописывая переходные периоды в законопроекте, Минфин рассчитывал на его принятие к 1 июля. «Надеемся, что следующий этап реформы не будет откладываться в долгий ящик. В этом заинтересованы не только потребители, но и страховщики, учитывая тревожные тенденции 2019 года по нарастающей убыточности ОСАГО», — отметил Игорь Юргенс.

«Затягивание реформы чревато новым кризисом на рынке ОСАГО: разгулом недобросовестных автоюристов, проблемами с доступностью полисов и очередями в офисах страховщиков», — опасается юрист и автоэксперт Сергей Смирнов.



Последняя версия законопроекта Минфина предусматривает поэтапное исключение коэффициента мощности автомобиля и территории его использования из формулы расчета цены полиса ОСАГО. Коэффициент территории Минфин предполагал отменить с 1 января 2020 года, коэффициент мощности автомобиля — с 1 октября 2020 года. Одновременно с отменой коэффициентов предполагается дать страховщикам право назначать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 30—40%. Также реформа предполагает введение новых повышающих коэффициентов за злостные нарушения правил дорожного движения, а кроме того — возможность для страховых компаний устанавливать собственные коэффициенты для своих клиентов. Помимо этого, планируется с 1 января 2020 года повысить лимит страховой выплаты за вред жизни и здоровью в ОСАГО с нынешних 500 тыс. до 2 млн рублей аналогично лимиту, который установлен по закону об обязательном страховании ответственности перевозчиков.

