Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «ТрансФин-М» (ТФМ) «ТФМ-Гаранту». Об этом рассказали несколько источников «Коммерсанта» , близких к переговорам.

По словам источников, 70% компании «ТФМ-Гарант» принадлежит Алексею Тайчеру — бывшему главе Федеральной грузовой компании (ФГК), ныне советнику гендиректора ОАО «РЖД» на общественных началах, члену совета директоров ТФМ и ГТЛК. Остальная доля у нового менеджмента ТФМ: членов правления Максима Анищенкова, Александра Голанда и Ивана Благодатских. Сделка реализуется в формате MBO (management buy-out). В НПФ подтверждают, что договоренность по сделке достигнута, но не раскрывают потенциальных покупателей.

«Цена продажи около 35 млрд рублей, что соответствует коэффициенту к капиталу более 1,4. К тому же часть стоимости была получена в виде дивидендов от ТФМ», — уточняет представитель «Благосостояния».

Сделка будет закрыта после согласования с ФАС, куда документы были поданы месяц назад. В ФАС сообщили изданию, что изучают ходатайство. «Направлены запросы заявителю с целью определения причин двукратного роста цен в цепочке посредников при передаче вагонов ТФМ под перевозку конечным грузоотправителям, — добавляют в ФАС. — Также будет изучен вопрос возможной координации ценовой политики с ГТЛК и ФГК».

ТФМ специализируется на операционной аренде и лизинге железнодорожной техники. Согласно данным «Эксперт РА», доля техники в операционной аренде в портфеле составляла 46%, доля финансового лизинга железнодорожной техники и техники для иных сухопутных перевозок — 36,4%. Чистая прибыль компании за 2018 год составила 4,4 млрд рублей, в три раза больше, чем годом ранее.

Ранее источники издания указывали, что для прохождения стресс-тестов, обязательных для пенсионных резервов с этого года, требуется выйти из всех активов «ТрансФин-М», в том числе облигаций, которых на балансе фонда находится на 30 млрд рублей. Один из собеседников указывает, что договоренности по сделке, достигнутые с покупателем, решат эту проблему. Представитель НПФ подтверждает, что компания продается «из-за большой концентрации на данную инвестицию, несмотря на высокие рейтинги, устойчивое финансовое положение и высокий уровень дивидендных выплат».

Новые собственники покупают компанию целиком.

Источник, знакомый с планами ТФМ, отмечает, что покупатели планируют сосредоточиться на двух направлениях: финансовом лизинге и оперировании железнодорожным подвижным составом (последним ТФМ ранее не занимался).