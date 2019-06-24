Mail.ru Group и компания «ВымпелКом», представляющая мобильный бренд «Билайн», нашли компромисс по спорным вопросам и восстановили партнерские отношения. Об этом компании сообщают на своих страницах в соцсетях.

Сотовая компания ранее уведомила, что 10 июня зафиксировала ограничения доступа своих клиентов в России к сервисам Mail.ru Group. В официальном заявлении «Билайна» отмечалось, что «деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group». «10 июня Mail.ru Group в одностороннем порядке отключила прямые каналы движения трафика между «Билайном» и сервисами Mail.ru. В результате вместо прямой отдачи трафика в «Билайн» наш партнер отправляет его в Европу», — указывал сотовый оператор.

По его данным, Mail.ru Group сообщила 10 июня на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что до этого «Билайн» использовал ее прямой бесплатный канал связи, который Mail.ru Group перестала спонсировать «в ответ на непартнерские действия»: группе в шесть раз увеличили стоимость отправки СМС. «Теперь «Билайн» экономит на покупке трафика у других операторов и поэтому испытывает технические проблемы», — отмечала вторая сторона конфликта. На это в сотовой компании в числе прочего отвечали, что цены на СМС не имеют отношения к данной ситуации: «Корректировка тарифных условий на СМС в соответствии с текущими рыночными условиями некоторое время назад коснулась ряда партнеров, и Mail.ru Group не исключение».

Mail.ru Group перекрыла выделенный интернет-канал для клиентов «Билайна» В Mail.Ru Group объяснили решение тем, что «Билайн» повысил стоимость отправки СМС их клиентам.

Позже сообщалось о намерении Федеральной антимонопольной службы вмешаться в корпоративный конфликт.

В настоящий момент процитированного выше поста за 10 июня на странице Mail.ru Group во «ВКонтакте» нет, зато есть сегодняшнее — о том, что партнерские отношения с «Билайном» восстановлены.



Это подтверждает и мобильный оператор. «Один из самых частых вопросов у нас в комментах: «А что там с Mail.ru Group?» Все отлично: мы нашли компромисс по спорным вопросам и восстановили партнерские отношения. Доступ абонентов к сервисам Mail.ru Group открыт в полном объеме», — пишет «Билайн» на своей странице в Facebook .