Запланированный на второе полугодие запуск сервиса платежей от физических лиц в адрес юрлиц (C2B-платежей) в рамках Системы быстрых платежей (СБП) Банка России не отразится негативным образом на доходах банков РФ от карточных платежей, а наоборот, СБП позволит банкам получить дополнительный доход. Такое мнение высказала ТАСС директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«Это не взамен карточным операциям. СБП не минимизирует их доходы, которые они (банки) уже сейчас получают по карточным бизнес-моделям. Это дополнительный доход, который они будут получать», — ответила Бакина на вопрос, как может отразиться на прибыли российских банков запуск сервиса С2В в рамках СБП.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что во второй половине этого года ЦБ планирует запустить в своей СБП переводы от физических лиц в пользу компаний для оплаты товаров и услуг, при этом банки опасаются лишиться части доходов.