В мае 2019 года средняя премия по ОСАГО в целом по рынку снизилась на 6,7% по сравнению с маем 2018-го, до 5 178 рублей, при этом средняя премия для автомобилей физлиц составила 5 277 рублей, снизившись по сравнению с маем 2018 года на 5,63%. Такие предварительные данные представил Российский союз автостраховщиков.

Средняя выплата за май 2019 года составила 66 112 рублей, что на 4,9% выше, чем было в мае 2018 года.

За первые пять месяцев этого года средняя премия по ОСАГО в целом по рынку снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,4% — с 5 667 до 5 360 рублей. Средняя выплата выросла на 3,5% — с 64 056 до 66 324 рублей.

Количество заключенных договоров ОСАГО за первые пять месяцев 2019 года выросло на 0,7% — с 15,82 млн до 15,94 млн. При этом сумма начисленных премий уменьшилась на 4,7% — с 89,68 млрд до 85,44 млрд рублей, а сумма выплат, напротив, выросла — на 10,4%, с 57,14 млрд до 63,09 млрд.

Количество заявленных и урегулированных убытков также выросло: заявленных — на 6,1%, до 986,24 тыс., а урегулированных — на 6,6%, до 951,23 тыс.



По словам президента РСА Игоря Юргенса, тренд на рост выплат по ОСАГО, продолжавшийся с начала года, начал немного выправляться: в мае 2019 года по сравнению с маем 2018-го общая сумма выплат уменьшилась на 8,9%. При этом накопительным итогом за период с января по май общий объем выплат все равно заметно вырос. «Пока не ясно, смогут ли майские результаты превратиться в новый тренд и скорректировать рост убыточности по обязательной «автогражданке», который мы наблюдаем», — сказал Юргенс. В то же время он отметил, что в силу высокой конкуренции между страховщиками тренд на снижение средней цены полиса ОСАГО сохраняется. «Пока конкуренция все еще сильна, и, уверен, средняя премия по обязательной «автогражданке» пока расти не будет», — добавил он.