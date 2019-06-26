Эксперимент по введению налога на профессиональный доход (НПД), стартовавший с начала года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, уже в следующем году может быть расширен на ряд территорий с высоким уровнем работников, занятых в сером секторе экономики, это 13 территорий, в основном южные, в том числе Чечня, Дагестан, Крым. Об этом говорится в проекте ответа Минфина на запрос правительства о будущем эксперимента, сообщает «Коммерсант» .

Как следует из текста документа, отправленного на согласование в Минэкономразвития в понедельник 24 июня, министерство совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) рассмотрело вопрос о расширении эксперимента с 1 января 2020 года. «В качестве критериев отбора субъектов для их включения в эксперимент следует учитывать долю населения в возрасте 15—72 лет, занятого на основной работе в неформальном секторе экономики, и самостоятельно занятых в общей численности занятого населения по субъектам в процентах», — говорится в предложении Минфина правительству.

Далее в тексте приводится ссылка на данные Росстата, по которым высокий уровень данного показателя приходится на Чечню (63,9%), Дагестан (55%), Ингушетию (49,2%), Кабардино-Балкарскую Республику (41,3%), Северную Осетию — Аланию (37%), Крым (34,8%), Алтай (34%), Севастополь (32%) и прочие. Кроме того, говорится о необходимости включения в эксперимент территорий Крайнего Севера, Забайкальского края (тут показатель неформальной занятости 22,9%) и Тывы (26,9%).

Более 114 тыс. человек зарегистрировались самозанятыми Суммарный доход, полученный самозанятыми гражданами, составляет около 9 млрд рублей.

Также в Минфин и ФНС поступают обращения от граждан субъектов РФ, не участвующих в эксперименте, а также от местных властей с просьбой распространить пилотный проект по самозанятым и на них. В пакете документов, приготовленном для отправки в правительство, приложены письма от губернатора Псковской области, администраций Липецкой и Кемеровской областей, правительства Республики Коми и Минкавказа.

В проекте письма Минфина в правительство говорится также о том, что рост расходов на администрирование НПД в случае расширения эксперимента потребует дополнительного финансирования ФНС. В пресс-службе Минфина подтвердили, что «сейчас идет проработка предложений о расширении со следующего года перечня регионов — участников эксперимента по введению льготного налогового режима НПД», однако отметили, что «говорить о конкретных расчетах, финансировании пока преждевременно». В свою очередь в письме ФНС в Минфин по теме расширения эксперимента говорится о возможном распространении действия НПД на всей территории РФ.