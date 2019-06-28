Альфа-Банк открыл автодилеру «Рольф» кредитную линию на 4,9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.

Срок действия кредитной линии ограничили концом 2020 года. Максимально возможный объем обязательств «Рольфа» — 4,9 млрд рублей, или 10,25% стоимости имущества эмитента, которая определена на основании данных отчетности по РСБУ за последний отчетный период.

Стоимость активов автодилера по итогам I квартала 2019 года составила 47,8 млрд рублей.

В пресс-службе Альфа-Банка РБК заявили, что кредитная организация на протяжении многих лет работает с «Рольфом». «Решение (об открытии кредитной линии) принималось некоторое время назад и предусматривало возможность финансирования различных направлений деятельности компании. Мы удовлетворены отношениями с компанией и высоко оцениваем ее финансовую дисциплину», — отметили в банке.

Днем ранее стало известно, что Следственный комитет открыл в отношении основателя группы «Рольф» Сергея Петрова и ряда топ-менеджеров компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Внимание следователей привлекла сделка о покупке «Рольфом» акций «Рольф Эстейт». В ведомстве считают, что под видом этой сделки по завышенной на 4 млрд рублей стоимости соучастники схемы заключили подложный договор купли-продажи с кипрской Panabel. Все 4 млрд рублей были переведены на ее счет, а после этого поступили на счета подконтрольных Петрову компаний, которые находятся не в России. Под домашним арестом уже находится топ-менеджер компании, директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро.