Главой Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) стала Наталья Карпова. Об этом в компании объявили в понедельник, 1 июля.

«По решению Центробанка, единственного акционера АО «РНПК», на позицию президента — председателя правления АО «РНПК» с 1 июля 2019 года назначена Наталья Карпова», — говорится в сообщении.

Ранее Карпова занимала должность заместителя председателя правления компании и курировала блоки андеррайтинга и заключения договоров перестрахования.

«Для меня большая честь и ответственность возглавить РНПК — компанию, которая за почти три года своей деятельности стала центром страховых компетенций благодаря высокопрофессиональным сотрудникам. Я признательна Центробанку за доверие, оказанное мне и нашей команде. Как и прежде, наша стратегия будет основана на защите имущественных интересов российского государства, бизнеса и граждан, а также обеспечении финансовой устойчивости и эффективности развития страхового рынка России и его интеграции в мировое страховое пространство», — прокомментировала свое назначение новая глава РНПК.

Наталья Карпова окончила Академию нефти и газа им. И. М. Губкина и Chartered Insurance Institute (Сертифицированный институт страхования, Лондон). В 1995—2000 годах работала в страховых компаниях Jardine Insurance Service, HSBC Gibbs, Seascope Limited. По прошествии нескольких лет заняла должность заместителя генерального директора по страхованию имущества и ответственности ОАО «АльфаСтрахование». В 2005 году стала исполнительным вице-президентом ООО «Группа «Ренессанс Страхование». Курировала весь корпоративный блок компании от создания и продаж страховых продуктов корпоративным клиентам до урегулирования убытков и перестрахования. В октябре 2016 года была назначена заместителем председателя правления, руководителем блока андеррайтинга РНПК.

В конце мая стало известно, что Николай Галушин, возглавлявший РНПК с момента основания компании в 2016 году, покидает пост ее президента с 1 июля «в связи с успешным выполнением задач по запуску и развертыванию деятельности национального перестраховщика, предусмотренных стратегией развития компании». При этом он остается членом наблюдательного совета компании. ТАСС со ссылкой на источник на страховом рынке писало, что у Галушина есть предложение о работе в «Росгосстрахе».



Глава национального перестраховщика Николай Галушин покидает свой пост При этом он останется членом наблюдательного совета компании.

АО «Российская национальная перестраховочная компания» создано во исполнение федерального закона № 363-ФЗ от 3 июля 2016 года о внесении изменений в закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» решением совета директоров своего единственного учредителя — Центрального банка РФ. Оплаченный уставный капитал РНПК — 21,3 млрд рублей. Лицензия на перестрахование выдана 12 октября 2016 года. По итогам 2018 года доля компании на рынке входящего перестрахования составила 28% с объемом премий 12,2 млрд рублей.