Банк России приказом от 2 июля отозвал лицензии на осуществление страхования у ООО «Страховые инвестиции» (Уфа, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3928). Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности», — поясняется в сообщении.

В частности, у компании отозваны лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования и на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.

Решение вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте ЦБ, то есть с 3 июля.

Компания была основана в 2003 году как ООО «СК «Безопасная жизнь», а в «Страховые инвестиции» была переименована в 2005-м. В середине 2017 года она уже выражала намерение добровольно отказаться от осуществления страховой деятельности, но практически сразу приняла решение о ее продолжении. В конце 2015 года Центробанк приостанавливал действие лицензий компании из-за нарушений, этот статус действовал более полугода.



Сообщение для клиентов о решении отказаться от страховой деятельности, послужившее поводом для отзыва лицензий страховщика, было опубликовано на его сайте в середине апреля этого года.