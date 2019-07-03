Банк России разработал проект указания «О предельных (минимальных и максимальных) значениях страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров». Документ является новой редакцией соответствующего указания от 31 октября 2016 года № 4175-У.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, регулятором были проведены новые расчеты страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. «Проведенный анализ показал, что по ряду видов транспорта и видов перевозок страховые тарифы могут быть снижены на величину вплоть до 20%», — указывают в ЦБ.



Проект указания распространяется на страховые организации, осуществляющие обязательное страхование. Предложения и замечания к документу принимаются до 16 июля.