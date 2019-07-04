МФО будут рассчитывать показатель долговой нагрузки по каждому заемщику при выдаче займа в сумме от 10 тыс. рублей

Банк России выпустил нормативные акты, которые обязывают микрофинансовые организации рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) в соответствии с установленными нормативами. Указания № 5114-У и № 5115-У зарегистрированы Минюстом России в конце июня и в четверг, 4 июля, опубликованы на сайте регулятора.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ, с 1 октября 2019 года микрофинансовые и микрокредитные компании (МФК и МКК) при принятии решения о предоставлении потребительского займа в сумме от 10 тыс. рублей будут обязаны рассчитывать значения ПДН по каждому заемщику для включения в расчет норматива достаточности собственных средств (НМФК1 и НМКК1).

Если МФО выдает микрозаем клиенту, чей ПДН превышает 50%, она будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа (65% начиная с 1 января 2020 года).



Также уточняется порядок расчета показателей, включаемых в расчет экономических нормативов микрофинансовой компании. Указания приведены в соответствие с положениями Банка России о ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для удобства расчета нормативов и повышения качества предоставления информации о деятельности МФК и МКК разработана группировка счетов бухгалтерского учета.

