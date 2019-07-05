Компании Михаила Прохорова ООО «Интерконсенто» и «Онэксим Холдингз Лимитед» заложили принадлежащие им доли в страховой компании «Согласие» — 58,29% и 41,71% соответственно — в Совкомбанке по договорам о предоставлении невозобновляемой кредитной линии.

Информация об этом содержится в базе данных СПАРК. Кредитные договоры были заключены 21 июня 2019 года, следует из данных СПАРК.



«Мы знаем, что это краткосрочный кредит, который планируется закрыть до конца 2019 года. «Согласие» — интересный и ликвидный актив группы, который может рассматриваться как надежный залог», — сказал представитель «Согласия», посоветовав за более подробными комментариями обратиться в группу «Онэксим». В «Онэксиме» не ответили на запрос ТАСС на момент публикации.

Представитель Совкомбанка отказался комментировать кредитные договоры, сославшись на банковскую тайну.