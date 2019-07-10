Производитель алюминия En+, ранее находившийся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски, 9 июля завершил процедуру оформления в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Об этом говорится в уведомлении компании, опубликованном на сайте Лондонской биржи.



«9 июля 2019 года компания была проинформирована акционерным обществом «Корпорация развития Калининградской области» о том, что с 9 июля 2019 года она зарегистрирована в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации», — говорится в сообщении En+. С этого момента устав, который действовал в период ее регистрации на острове Джерси, заменяется новым. Компания принимает новое официальное название на русском языке: «Международная компания «Публичное акционерное общество «Эн+ Груп».

Закон о специальных административных районах приняли 3 августа 2018 года, через месяц после того, как американский Минфин добавил в санкционный список En+ и «Русал», находившиеся под контролем Дерипаски. Резиденты специальных административных районов не платят налогов с прибыли от продажи активов и полученных дивидендов.

19 декабря 2018 года Минфин США заявил, что исключит из санкционного списка En+. Это решение было принято после того, как компании выполнили условия Вашингтона: Олег Дерипаска снизил свою долю в них, а в правление были введены независимые директора. На следующий день, 20 декабря, акционеры группы одобрили ее перерегистрацию с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининграде. А в августе 2018 года совет директоров En+ одобрил решение о смене места регистрации и своей «дочки» — En+ Holding Limited — с Кипра на Россию.