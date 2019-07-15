ПАО «Ростелеком» и госкорпорация «Ростех» создали совместное предприятие ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), которое призвано объединить лучшие компетенции компаний в сфере цифровых медицинских технологий. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.



«Основной задачей «Цифромеда» является разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем и их компонентов в сфере здравоохранения. Решения компании сформируют единую цифровую платформу для обеспечения деятельности медорганизаций, которая станет базой для оказания широкого спектра цифровых медицинских сервисов населению», — поясняется в сообщении.

Совместное предприятие консолидирует экспертизу и компетенции существующих в контуре «Ростелекома» и «Ростеха» отдельных компаний по разработке прикладных медицинских решений и поддержке программного обеспечения для регионального и федерального сегментов Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

На базе «Цифромеда» будет сформирована единая техническая команда для разработки функциональных модулей создаваемой цифровой платформы. Также будут развиваться направления бизнеса, связанные с инновационными цифровыми сервисами и услугами для медицинских организаций, врачей и граждан.

«Цифромед» является дочерней структурой АО «РТ Лабс» (входит в «Ростелеком») и ООО «Национальный центр информатизации» (входит в «Ростех»). Генеральным директором «Цифромеда» назначен Александр Корсак.