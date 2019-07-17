«Яндекс.Маркет» обсуждает трансформацию своей площадки электронной торговли «Беру!». В нее может быть интегрировано направление трансграничной торговли, на котором до сих пор специализировалась другая онлайн-площадка — Bringly, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Трансформация обсуждается, но как именно она будет реализована, пока не решено, подтвердила изданию представитель «Яндекс.Маркета» Полина Упитис.



На первом этапе в планах «Яндекс.Маркета» вывести на «Беру!» электронику, которая будет храниться в том числе на складе в Латвии и доставляться через партнеров. Это позволит сократить сроки доставки, рассчитывают в «Яндекс.Маркете».

В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе ООО «Яндекс.Маркет» (развивало одноименный сервис для сравнения цен). У обеих сторон — по 45% в совместном предприятии (еще 10% акций передано на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркет»). В рамках сделки Сбербанк выделил интернет-компании 30 млрд рублей на развитие. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — говорил тогда глава Сбербанка Герман Греф.

В мае СП запустило в режиме бета-тестирования онлайн-площадку «Беру!» (полноценный запуск состоялся осенью того же года). Изначально эта площадка предлагала товары от поставщиков с внутреннего рынка. Для покупок из иностранных магазинов СП в ноябре прошлого года запустило в режиме бета-тестирования маркетплейс Bringly (работает через гонконгское Yandex E-commerce Limited). На момент запуска этой площадки представитель компании пояснял, что режим тестирования продлится пять месяцев и закончится, когда на площадке появится ассортимент товаров, новые виды доставки и оплаты, будут подключены площадки из других стран. Однако, по словам Полины Упитис, Bringly и сейчас продолжает работу в формате бета-тестирования. «Трансграничная торговля изначально была заявлена как один из элементов нашего совместного предприятия, и сейчас мы ищем более удобный формат для покупателей», — пояснила она. На данный момент у Bringly есть собственная логистическая инфраструктура, но она пока не позволяет ускорить сроки доставки, дополнила Упитис.

«Яндекс.Маркет» не раскрывает свои финансовые показатели. Но на годовом собрании Сбербанка в конце мая Герман Греф сообщил, что месячная выручка «Беру!» преодолела отметку 1 млрд рублей.



Президент АКИТ Артем Соколов считает, что изменения связаны с клиентскими предпочтениями. «У покупателей большей популярностью пользуется «Беру!». И, скорее всего, его аудитория также склонна заказывать на зарубежных площадках. Отследить это не сложно, и у «Яндекса», и у Сбербанка есть доступ к big data, чтобы проанализировать спрос, поэтому логично, что компании решили делать ставку на более популярный канал», — отметил Соколов.

