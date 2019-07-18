Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций могут составить в III квартале 9,3 млрд долларов (на 26% меньше, чем годом ранее), а в IV квартале 2019 года — 17,5 млрд (на 19% меньше). Такая оценка приводится в сообщении Банка России.

Как поясняется, оценка фактических платежей по внешнему долгу отличается от данных макроэкономической статистики на сумму внутригрупповых платежей, определенных по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке. Такие платежи, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования.

По данным макростатистики, в III—IV кварталах 2019 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет 11,8 млрд и 19,3 млрд долларов соответственно.

Проведенный регулятором опрос крупнейших компаний показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в 2019 году составляет: в июле и августе — 0%, в сентябре — 61%, в октябре — 0%, в ноябре — 8%; в декабре — 54%.

В сентябре значимый объем общих предстоящих платежей сформирован преимущественно за счет внутригруппового финансирования, сроки исполнения обязательств по которому в предыдущие периоды регулярно продлевались.



Традиционно существенные объемы выплат, по данным макростатистики, приходятся на декабрь (11,9 млрд долларов), но, как показывает исторический опыт, значительная часть этих платежей обычно пролонгируется или рефинансируется, указывают в ЦБ.