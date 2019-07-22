Интернет-магазин Ozon заявляет об отсутствии утечки данных пользователей с его стороны, компания после обнаружения в открытом доступе файла с данными сразу сбросила скомпрометированные пароли и уведомила владельцев аккаунтов об этой ситуации; Ozon также предоставил детальные разъяснения Роскомнадзору, говорится в сообщении компании.

«Компания предоставила детальные разъяснения Роскомнадзору и дублирует их для медиа, клиентов и всех заинтересованных лиц», — говорится в сообщении Ozon. Интернет-магазин указывает, что служба безопасности компании проводит постоянный мониторинг Интернета на предмет попадания данных пользователей в открытые источники с различных сервисов. В конце 2018 года во время такого мониторинга и был обнаружен в сети файл, о котором сообщало РБК.

«Служба информационной безопасности Ozon сразу после обнаружения базы проверила, есть ли в файле учетные записи пользователей интернет-магазина, сбросила пароли всех аккаунтов, относящихся к Ozon.ru. Тогда же — в конце 2018 года — компания направила пользователям, чьи данные были скомпрометированы, письма с информацией о сбросе паролей и необходимости обновления антивирусного ПО», — добавляет компания.

Роскомнадзор потребует от Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов В ведомстве выразили обеспокоенность действиями компании в ситуации, когда адреса электронной почты и пароли более чем 450 тыс. аккаунтов пользователей оказались в открытом доступе.

Руководитель службы информбезопасности Ozon Александр Болотов, слова которого приводятся в релизе, подчеркнул, что компания не скрывала от пользователей информацию об инциденте.

«В процессе проверки, которую провели после обнаружения нами файла в конце 2018 года, выяснили, что база — результат совмещения данных утечек с разных сервисов. Многие аккаунты мы обнаружили в опубликованных ранее «утечках» с различных сервисов, например социальных сетей и игровых площадок, некоторые повторялись в документе по нескольку раз, а порядка 10% и вовсе не были зарегистрированы на Ozon.ru», — добавил Болотов.