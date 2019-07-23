Новые требования к банковским платежным агентам, запрещающие использовать удаленную контрольно-кассовую технику (ККТ) в платежных терминалах, негативно отразятся на доступности финансовых услуг в малонаселенных районах страны. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор QIWI Сергей Солонин.

По его словам, принятые поправки к закону «отбрасывают терминальный и вендинговый рынок к состоянию до цифровой экономики».

«Для небольших игроков, расположенных в удаленных регионах, такой поворот станет критическим, поскольку с экономической точки зрения единственный способ работать в легальном поле — использовать онлайн-кассу, подключенную сразу к нескольким терминалам. Разработанные инновационные решения для онлайн-фискализации станут нелегальными, несмотря на то что обеспечивают все предусмотренные законом функции, — пояснил Солонин. — Но прежде всего под удар попадут люди — жители небольших поселков в отдаленных регионах, где нет банковских отделений, Интернет — только в райцентре, а единственной точкой доступа к финансовым инструментам остается платежный терминал».

Кроме того, подчеркнул гендиректор QIWI, на рынке пока отсутствуют специальные устройства для встраивания ККТ в корпус терминала. «На сегодняшний день в поправках к закону нечетко описаны возможные варианты установки ККТ, как только мы получим разъяснения, сможем более четко оценить затраты агентов на соответствие правилам», — сказал он.

Ранее Ассоциация банков России направила обращение в Федеральную налоговую службу (ФНС), в котором предупредила о возможном резком сокращении числа платежных терминалов в связи с новыми требованиями к ККТ. В связи с законом, принятым Госдумой 16 июля, о запрете банковским платежным агентам использовать удаленную ККТ в платежных терминалах могут пострадать QIWI и ряд региональных компаний, отмечалось в письме.

Согласно закону, теперь банковские платежные агенты обязаны устанавливать контрольно-кассовую технику либо в сами терминалы, либо рядом с ними, подключая с помощью провода.