Задолженность Антипинского нефтеперерабатывающего завода перед кредиторами превышает 5 млрд долларов. Крупнейшим кредитором НПЗ является Сбербанк, задолженность перед которым составляет 3,2 млрд долларов. Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов.

Сбербанк получил контроль над Антипинским НПЗ в мае этого года в результате сложной финансовой ситуации предприятия и инициированного им банкротства.

«Чистый убыток Антипинского НПЗ в 2018 году, под управлением [бывшего гендиректора завода] Геннадия Лисовиченко, — 35,7 миллиарда рублей. В целом долг завода составляет более 5 миллиардов долларов. Доля Сбербанка — 3,2 миллиарда долларов», — сказал Андриасов.

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«Новый поток», ранее контролировавший Антипинский НПЗ, заявлял, что считает умышленным доведение НПЗ до банкротства после отстранения в конце 2018 года бывшего основного акционера Дмитрия Мазурова от управления активом. В «Новом потоке» также считают, что после назначения Сбербанком нового менеджмента «выручка предприятия существенно снизилась».

Андриасов эти утверждения опроверг, заявив, что в момент его прихода к управлению предприятием 14 ноября 2018 года завод «был на грани остановки, которая случилась 19 ноября, поскольку средства на закупку нефти полностью отсутствовали».

«Наследство мне досталось в аховом состоянии. Это, к слову, о том, когда заявляется, что все было хорошо, потом пришел в ноябре Андриасов, и все стало плохо… Наверное, некоторым хочется так говорить», — сказал он.