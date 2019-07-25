Курс евро впервые с 12 марта 2018 года опустился ниже 70 рублей, свидетельствуют данные торгов.

На 15:32 мск стоимость евро составила 69,97 рубля.

На открытии торгов евро дешевел к рублю и стоил 70,31 рубля.

Ранее Европейский центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 0%. Аналитики предупреждали о влиянии сохранения ставки на стоимость евро.

«Евро может снизиться еще сильнее из-за ожиданий по поводу смягчения Европейским центробанком риторики и условий денежно-кредитной политики, вполне можно ожидать пару евро/рубль около 70 рублей», — отмечала 24 июля старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

