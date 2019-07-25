Виртуальный сотовый оператор «Тинькофф Мобайл» расширил географию присутствия и начал свою работу еще в семи регионах РФ: Ивановской, Ярославской, Ростовской, Челябинской областях, Еврейской автономной области, Чувашии и Приморском крае. Об этом сообщили в группе «Тинькофф», уточнив, что на сегодняшний день мобильный оператор официально представлен уже в 60 регионах.

«Тинькофф Мобайл» начал работу в декабре 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Летом 2018 года оператор приступил к региональной экспансии. В его планах — дальнейшее развитие в регионах, подчеркивается в релизе.

«Тинькофф» напоминает, что клиенты виртуального оператора «могут самостоятельно формировать оптимальный набор услуг в конструкторе тарифов, выбрав пакеты минут и интернет-трафика от нуля до безлимита». Также в линейке продуктов есть тематические предложения с безлимитным доступом к сервисам «Мессенджеры», «Социальные сети», «Музыка» и «Видео».

При подключении к оператору действует акция «Первый месяц бесплатно», которая позволяет абоненту протестировать качество связи и сервиса. Также компания обещает бонус абонентам, переходящим от других операторов.



Подключиться можно через мобильное приложение Tinkoff Mobile, на сайте, а также в приложении Тинькофф Банка. Представитель банка привезет сим-карту в удобное для абонента место и время.