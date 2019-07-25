Дочерняя компания «Ростелекома» — «Башинформсвязь» подписала соглашение о приобретении 100% долей петербургского оператора «Прометей». Компания работает под брендом Prometey; с 2004 года оказывает услуги связи на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области корпоративным и государственным клиентам, а также физическим лицам, указано в сообщении «Ростелекома».

«Оператор обладает собственной волоконно-оптической сетью, покрывающей Санкт-Петербург и ближайшие пригороды, занимает прочные рыночные позиции в сегментах B2B/B2G. «Прометей» реализовал ряд крупных проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе по направлению «Безопасный город», тесно взаимодействует с правительством города по строительству и обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения», — отмечают в «Ростелекоме».

Абонентская база петербургского оператора в бизнес-сегменте включает более 1,6 тыс. организаций, основная доля приходится на бизнес-центры и объекты коммерческой недвижимости.

В последние три года «Прометей» активно развивался в массовом сегменте и занял лидирующие позиции по услугам доступа к Интернету и кабельного ТВ в новостройках на территории Мурино Ленинградской области. Абонентская база выросла до 20 тыс. домохозяйств.

Выручка «Прометея» в 2018 году составила 430 млн рублей.

Сделка соответствует стратегическим целям «Ростелекома» по развитию экосистемы цифровых услуг и клиентского сервиса, подчеркивается в релизе.



«Приобретение «Прометея» расширит возможности «Ростелекома» по реализации инновационных проектов «Умный город» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Частным абонентам «Прометея» станет доступен расширенный комплекс услуг в новостройках на базе мультимедийной платформы Wink, а также решения «Умный дом» и пакетные предложения с мобильной связью», — рассказала старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко.

