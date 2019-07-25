«Открытие Холдинг» вышел из уставного капитала Национального рейтингового агентства (НРА), следует из материалов организации.

«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 44 352, 9,9%... эмитент после наступления соответствующего основания: 0, 0%», — говорится в документе.

Ранее стало также известно, что «Открытие Холдинг» передал «Трасту» долю в 9,9% в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». В банке отмечали, что передача активов связана с урегулированием задолженности.