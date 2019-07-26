Банк «Ак Барс» и гарантийный фонд Татарстана на платформе «Поток» Альфа-Банка запустили 22 июля пилотный проект кредитования малого бизнеса другими компаниями, за это время платформа выдала два займа на 4 млн рублей, сообщили «Ведомостям» представители трех организаций.

По правилам проекта «Гарантийный поток» малый бизнес сможет онлайн привлечь до 3 млн рублей без залога под 1,17% в месяц (14% годовых) сроком на полгода, не менее 50% каждого займа поддержит гарантийный фонд Республики Татарстан, отбором компаний занимается «Поток» (будет единоразово взимать комиссию в 1,5% суммы займа), который анализирует платежеспособность заемщика по выписке с банковского счета.

В течение года кредиты могут достигнуть нескольких миллиардов, а число инвесторов вырастет, сам проект может быть распространен на всю страну, в пилоте проекта будет выдано как минимум 200 займов; краудфандинг с господдержкой снижает риски инвесторов, что позволяет предпринимателям оперативно получить заем под низкий процент в сегменте онлайн-кредитования; через платформу можно выйти в сегмент микрозаймов, поясняют представители проекта.

По словам экспертов, онлайн-микрозаймы для малого бизнеса очень востребованы – это единственный способ быстро привлечь финансирование, чаще всего предприниматели занимают 1,5–2 млн рублей, в основном на пополнение оборотных средств, а для банка идти в нишу микрозаймов через краудфандинговую платформу – логичный шаг.

Однако воспользоваться займом вряд ли смогут все клиенты, считают эксперты: оценка их платежеспособности для получения господдержки будет более жесткой, так как стоимость госденег будет ниже рыночной.