Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в пятницу внес на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предлагается ограничить планкой в 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ; нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. Документ размещен в думской электронной базе данных, указывает ТАСС.

«Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций», — подчеркивается в пояснительной записке.

Согласно ей, планируется «определить понятие значимых информационных ресурсов для развития информационной инфраструктуры». Так, «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ, будут признаваться значимыми для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных». Решение об этом будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора. В свою очередь, ведомство будет их «формировать на основании оценки количества пользователей такого ресурса, объема и состава накапливаемой информации, ожидаемого эффекта для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, технологий обработки данных».

Законопроектом определяется ряд полномочий правительственной комиссии по отношению к значимым информационным ресурсам. Речь идет о «признании владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, о рекомендациях владельцу по обеспечению равных условий доступа к информации, собираемой с его использованием, например, для других отечественных сервисов».

«В случае если правительственная комиссия признает владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, реклама такого ресурса и на таком ресурсе будет запрещена», — подчеркнул разработчик. Перечень ресурсов и список тех из них, которые не будут выполнять требования закона, будут размещаться на официальном сайте Роскомнадзора, гласит законопроект.



«В целях защиты персональных данных граждан РФ законопроектом устанавливается требование о том, что технические средства и базы данных значимых информационных ресурсов должны размещаться на территории РФ», — сказано в пояснительной записке.