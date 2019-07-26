Внесение в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях, негативно отразилось на бумагах Yandex на NASDAQ. На это указывает РБК , напоминая, что еще утром в пятницу они дорожали на фоне позитивной финансовой отчетности.

К концу торгов на американской бирже NASDAQ в пятницу, 26 июля, акции Yandex N. V. начали снижаться в цене по сравнению с предыдущим днем торгов. На 21:50 мск котировки падали на 5,88%, до 36,15 доллара за бумагу.

При этом цена открытия составила 40,3 доллара, что почти на 5% выше, чем стоимость закрытия в четверг. В течение дня рост котировок достигал 10% на фоне позитивной финансовой отчетности компании за II квартал 2019 года. В частности, консолидированная выручка Yandex N. V. выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 41,4 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 50%, до 13,1 млрд рублей. Впервые за четыре года сервис «Яндекс.Такси» получил прибыль — 423 млн рублей до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. Компания также улучшила прогноз по темпам роста выручки в 2019 году, оценив его в 32—36%. Ранее прогноз роста этого показателя составлял 30—34%.

В Госдуму внесен законопроект об ограничении иностранного владения IT-гигантами Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ.

Однако ближе к 17:00 мск депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, который ограничивает уровнем в 20% долю иностранцев в числе владельцев значимых сайтов. За нарушение этого требования предлагается запретить рекламу на этих ресурсах и рекламу самих ресурсов на других площадках. Головная компания «Яндекса» — нидерландская Yandex N. V., акции компании торгуются на бирже NASDAQ. Аркадий Волож, владеющий пакетом примерно в 10% акций (и почти 50% голосов), является гражданином России и Мальты. В самой компании негативно оценили инициативу. Через несколько минут после этого котировки акций Yandex N. V. пошли вниз. Минимальная цена с начала торгового дня составляла 35,84 доллара.

В Госдуме рассказали о влиянии законопроекта о доле владения IT-гигантами на «Яндекс» По словам автора законопроекта, если документ примут, «Яндексу» нужно будет изменить структуру собственности.

«Компания показала хорошую отчетность, показатели были выше консенсуса, она повысила прогноз на итоги 2019 года, «Яндекс.Такси» неплохо развивается. Причины негативной динамики котировок лежат за пределами финансовой отчетности», — указал аналитик «Уралсиба» Константин Чернышев. Он напомнил, что периодически появляются инициативы, направленные на то, чтобы приравнять «Яндекс» к информационным ресурсам, хотя по сути он им не является, и распространить на компанию ограничения на иностранный капитал.



Так, в октябре 2018 года СМИ сообщили о том, что Сбербанк ведет переговоры о покупке не менее чем 30-процентной доли в капитале интернет-компании. Несмотря на то что глава Сбербанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис сразу опровергли эту информацию, акции интернет-компании упали на 17,81% на NASDAQ. По итогам двух дней торгов на бирже в Нью-Йорке «Яндекс» подешевел на 2,77 млрд долларов по сравнению с 17 октября — по итогам торгов в пятницу капитализация группы составила 9,005 млрд долларов. Как тогда рассказывали источники «Ведомостей», «Сбербанк пытался спасти «Яндекс» от прямого госконтроля». По словам собеседника издания, идею госконтроля над компанией высказывали силовики (им была непонятна структура владения «Яндексом») и чиновники администрации президента, которые хотели бы получить контроль над сервисами «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен».