Доля корпоративных облигаций в структуре пенсионных накоплений НПФ выросла за I квартал на 0,9 процентного пункта, до 47,8%, в структуре пенсионных резервов НПФ — на 1,2 п. п., до 40,3%. Об этом сообщается в опубликованном Центробанком «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» .

Привлекательность корпоративных облигаций увеличилась за счет произошедшего роста спредов между доходностью корпоративных и государственных облигаций, поясняют в ЦБ.

Доли вложений пенсионных накоплений НПФ в реальный и финансовый сектора экономики за I квартал составили 35,1% и 27,2% соответственно. Во вложениях средств пенсионных накоплений в реальный сектор доминируют компании нефтегазовой отрасли, в финансовый сектор — банки. Инвестиции в банковский сектор на конец марта составили 16,8% (минус 0,7 п. п. за квартал).

«Таким образом, НПФ с запасом выполняют требования регулятора, в соответствии с которыми с 1 января 2019 года доля вложений средств пенсионных накоплений в банковский сектор не должна превышать 30% стоимости пенсионного портфеля», — указывают в Центробанке.

По итогам I квартала средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений увеличилась до 9%, что превысило уровень инфляции за тот же период. При этом у 27 фондов, на которые приходится почти 80% пенсионных накоплений, показатели доходности опередили инфляцию; среди топ-10 фондов по величине пенсионных накоплений таких НПФ было восемь. Три четверти НПФ показали доходность пенсионных накоплений выше доходности ВЭБа по расширенному портфелю (7,7% годовых), из них доходность трех фондов была выше доходности ВЭБа по портфелю государственных бумаг (11,7%).



Средневзвешенная доходность от размещения пенсионных резервов составила 6,5%. Доходность выше инфляции показали 30 из 49 фондов; среди топ-10 фондов по величине пенсионных резервов таких было пять. Средневзвешенная доходность этих 30 фондов составила 9,8% годовых.