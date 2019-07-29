О приходе Екатерины Трофимовой в Deloitte стало известно в апреле 2019 года

Екатерина Трофимова возглавила практику Deloitte («Делойт») по предоставлению услуг финансовым институтам в России и СНГ. Об этом сообщили в компании, уточнив, что, кроме того, Трофимова продолжит руководить направлением по консультированию в сфере управления кредитным риском, моделирования, корпоративного управления, а также по рейтинговому консультированию и вопросам интеллектуального лидерства в России и странах СНГ.

В Deloitte уточнили, что наряду с укреплением взаимодействия с традиционными коммерческими банками компания ставит задачу по расширению сотрудничества со страховыми компаниями, пенсионными фондами, лизинговыми, факторинговыми и другими специализированными финансовыми организациями, а также с финтех-сектором.

Основные услуги Deloitte включают управление рисками, сопровождение сделок по слиянию и поглощению, работу со сложными и проблемными активами, управление эффективностью в условиях цифровой трансформации, внедрение новых регуляторных стандартов, а также аудит, напоминают в компании.



До прихода в Deloitte в апреле этого года Екатерина Трофимова руководила Аналитическим кредитным рейтинговым агентством с момента его основания в 2015 году. О ее уходе из АКРА стало известно в январе 2019-го. Ранее она входила в число руководящих сотрудников Газпромбанка, а до этого более десяти лет проработала в рейтинговом агентстве S&P.