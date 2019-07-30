Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов предложил генпрокурору Юрию Чайке поддержать ряд мер, которые позволили бы предотвратить необоснованные аресты предпринимателей, пишут «Ведомости» .

Как говорится в письме Титова, несмотря на законодательные ограничения относительно ареста по экономическим делам, почти половине бизнесменов, обратившихся к нему в связи с уголовным преследованием, в качестве меры пресечения избиралось заключение под стражу, и только к двум в 2018 году был применен залог; суды, рассматривая ходатайства об аресте, продолжают ориентироваться на позицию следствия, не выясняя, относится ли инкриминируемое преступление к сфере предпринимательской деятельности, а требование УПК об изложении судом мотивов, в силу которых он считает невозможным избрание другой меры пресечения, исполняется исключительно формально.

Согласно предложенным поправкам, ходатайство о залоге тоже нужно вносить на имя следователя, но тот в течение трех дней обязан вынести постановление о направлении ходатайства в суд, изложив в нем позицию следствия по данному вопросу; таким образом процедура ходатайства облегчится и ускорится, а суду будут понятны мнения и защиты, и следствия, говорит омбудсмен и предлагает также законодательно обязать судей обосновывать решение о невозможности применения более мягкой меры пресечения, а следователей — согласовывать ходатайства об аресте с прокурором.

Уточнение процедуры ходатайства о залоге может обернуться дополнительной бюрократизацией процесса, притом что позиция следователя по вопросу и так понятна, предупреждает адвокат Вадим Клювгант и напоминает, что обвиняемый и защита могут самостоятельно предложить залог на заседании суда, это может сделать и суд по собственной инициативе.