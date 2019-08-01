Объем нового лизингового бизнеса в РФ за первые шесть месяцев 2019 года составил около 700 млрд рублей, что на 9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Такую предварительную оценку приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА», которое провело исследование российского рынка лизинга за первое полугодие при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации с целью предоставления информации о российском лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope.

В «Эксперт РА» отмечают, что объемы и динамика рынка, как и прежде, определяются крупнейшими игроками. Так, существенное влияние на снижение темпов прироста нового бизнеса по сравнению с прошлогодними значениями оказало уменьшение объема нового бизнеса Государственной Транспортной Лизинговой Компании, что во многом было обусловлено крупными сделками по лизингу железнодорожных вагонов в первом полугодии 2018 года.

Сумма новых лизинговых договоров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 8% и составила 1,1 трлн рублей, что позитивно сказалось на объеме лизингового портфеля, который на 1 июля 2019-го составил почти 4,5 трлн рублей.

На данный момент анкеты прислали более 100 лизинговых компаний. Лидерами рынка по-прежнему остаются госкомпании: на первое место по объему нового бизнеса в первом полугодии 2019-го (по стоимости имущества) поднялся «Сбербанк Лизинг» (138,7 млрд рублей), на втором месте — ГТЛК (89,3 млрд), а «ВТБ Лизинг» (59,5 млрд) занимает третью позицию. У «Сбербанк Лизинга» объем нового бизнеса вырос по сравнению с первым полугодием 2018 года на 10%. У ГТЛК он уменьшился на 37%, у «ВТБ Лизинга» — на 5%.

В совокупности доля топ-тройки лизинговых компаний в объеме нового бизнеса по итогам первого полугодия 2019 года составила 41% против 51% годом ранее.

По объему лизингового портфеля на первом месте остается ГТЛК с показателем 1,007 трлн рублей на 1 июля, свидетельствуют материалы «Эксперт РА».



Полные итоги исследования будут опубликованы в августе-сентябре 2019 года.