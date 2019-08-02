Квартальная и полугодовая прибыль «Ростелекома» выросла на 40% и 43% в годовом выражении соответственно. Такие данные консолидированной отчетности по МСФО приводятся в релизе телекоммуникационной компании.

Выручка «Ростелекома» за II квартал повысилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 80,2 млрд рублей. Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) увеличился на 13%, до 27,2 млрд рублей, чистая прибыль — на 40%, до 4,3 млрд.

Капитальные вложения составили 15,2 млрд рублей (19% от выручки), увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цифровой сегмент во II квартале 2019 года вырос на 11%, а его доля в выручке составила 57%. Из сообщения «Ростелекома» следует, что в этот сегмент включаются услуги доступа в Интернет для частных (широкополосный доступ) и корпоративных клиентов (ШПД плюс VPN), платное ТВ, дополнительные виды обслуживания и облачные услуги.

Как уточняется, количество абонентов доступа в Интернет в сегменте домохозяйств во II квартале 2019 года выросло на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12 млн. Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) повысился на 5%, до 398 рублей. Число абонентов доступа в Интернет и VPN в сегменте корпоративных пользователей увеличилось на 4%, до 1 млн, показатель ARPU — на 13%, до 3 510 рублей. Количество абонентов платного ТВ выросло на 2%, до 10,2 млн клиентов, со средним ARPU 248 рублей (плюс 4%). Количество абонентов MVNO (виртуального мобильного оператора) увеличилось на 39%, до 1,3 млн, а абонентов местной телефонной связи — уменьшилось на 9%, до 16,6 млн.

«Ростелеком» продолжает уверенно наращивать цифровой сегмент, расширяя линейку индивидуальных цифровых сервисов для разных групп клиентов. Это — наш стратегический приоритет», — подчеркнул, комментируя данные отчетности, президент компании Михаил Осеевский.

«Результаты второго квартала 2019 года позволяют нам с еще большей уверенностью смотреть на перспективы дальнейшего развития компании в наращивании цифрового сегмента и повышении внутренней эффективности. Это позволяет нам повысить наш прогноз по выручке и OIBDA на 2019 год: теперь мы ожидаем, что эти показатели вырастут не менее чем на 3%. Прогноз CAPEX (капитальных вложений. — Прим. Банки.ру) остается на прежнем уровне: в пределах 65—70 миллиардов рублей с учетом 7 миллиардов рублей регуляторного CAPEX и без учета реализации госпрограмм», — добавил старший вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.



Полугодовая выручка «Ростелекома» увеличилась на 3% по сравнению с первым полугодием 2018-го, до 158,8 млрд рублей, OIBDA — на 13%, до 53,5 млрд, чистая прибыль — на 43%, до 10 млрд рублей. Капитальные вложения за полгода составили 37,6 млрд рублей (23,7% от выручки), увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.