Банк «Точка» запустил приложение для работы со спецсчетом, применяемым для участия в тендерах. Об этом сообщается в пресс-релизе финорганизации.

В новом приложении банка можно открыть счет, посмотреть остаток и пополнить его онлайн с расчетного счета в «Точке».

Если денег на основном счете будет недостаточно, в приложении можно оставить заявку на заем. Там же можно запустить оформление банковской гарантии.

Чтобы управлять спецсчетом со смартфона, клиенту «Точки» нужно скачать приложение в AppStore, войти в него под логином и паролем от приложения или интернет-банка.