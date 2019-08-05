Дочерняя компания «Ростелекома» — «Башинформсвязь» подписала соглашение о приобретении 100% долей в трех организациях, через которые обеспечивается полный контроль над группой компаний «АльянсТелеком». Указанная группа с 2007 года предоставляет физическим лицам и корпоративным клиентам услуги доступа к Интернету и услуги платного ТВ на территории Приморского края: во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме, уточняется в сообщении «Ростелекома».

В сегменте домохозяйств, на долю которого приходится 80% доходов провайдера, «АльянсТелеком» занимает лидирующие позиции во Владивостоке и является одним из ведущих операторов на рынке Приморского края в целом, обслуживая 110 тыс. семей в регионе. Абонентская база оператора в бизнес-сегменте превышает 6 тыс. организаций, основная доля приходится на абонентов широкополосного доступа к Интернету.

Выручка группы компаний «АльянсТелеком» в 2018 году превысила 900 млн рублей.

Сделка соответствует стратегическим целям «Ростелекома» по развитию экосистемы цифровых услуг и клиентского сервиса, подчеркивают в компании.



«Приобретение «АльянсТелекома» значительно усилит позиции «Ростелекома» на рынке широкополосного доступа к Иинтернету Приморского края. Мы также видим большие возможности по реализации синергетического эффекта от операционных затрат и допродажи абонентам «АльянсТелекома» расширенного комплекса сервисов, доступных клиентам «Ростелекома», — комментирует старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко.

