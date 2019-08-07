Доходы фонда от инвестиционной деятельности выросли в 2,2 раза до 11,46 млрд рублей.

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждений составила в первом полугодии 2019 года 10,31% годовых, средств пенсионных резервов — 10,66%.

Активы фонда выросли за первое полугодие 2019 года на 53% до 271 млрд рублей.

Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании достигли на отчетную дату 236 млрд рублей, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения — 7,4 млрд рублей.

«Существенный рост ряда показателей связан с присоединением НПФ «Доверие» к НПФ «Сафмар» в марте 2019 года», — отметили в компании.