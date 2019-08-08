Почти половина представителей малого и среднего бизнеса в России повернула ситуацию с антисанкциями в свою пользу, сообщают «Известия» . Так, 40% бизнесменов видят лишь плюсы в уходе иностранных производителей с рынка, 60% общую ситуацию с ограничениями считают негативной, говорится в исследовании «Деловой России».

По словам предпринимателей, основными препятствиями для развития бизнеса остаются бюрократия и административные барьеры, кадровый голод, «набеги силовых органов» и плохое развитие городской инфраструктуры. Также 30% бизнесменов пожаловались на отсутствие складских комплексов и региональных распределительных центров. Респонденты неудовлетворительно оценили качество транспортно-логистических узлов, отметили отток высококвалифицированных кадров в большие города и недостаток развлекательно-досуговых зон для горожан как центров торговой активности.

Как прокомментировал результаты опроса глава «Деловой России» Алексей Репик, с момента введения ограничений в 2014 году многие предприятия, работающие в сфере аграрной и пищевой промышленности, биотехнологий и фармацевтики, заняли достойную нишу на рынке. При этом организации смогли обеспечить своему продукту качество и конкурентоспособность выше, чем у импортных аналогов, рассказал он.

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов По мнению экспертов, бизнес в нерешительности.

Действительно почти половина предпринимателей оказалась в выигрыше от введения продэмбарго, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ «ВШЭ» Георгий Остапкович. По его мнению, большого давления на экономику ограничения в целом не оказали, среднегодовые потери ВВП составили максимум 0,6—0,8%. Правительству для поддержки бизнеса следует повышать производительность труда, решать проблему нехватки квалифицированных кадров и снижать огосударствление экономики, считает он. Сегодня темпы увеличения экономики в России в два раза меньше мировых.

По прошествии пяти лет с продэмбарго экономика показывает малоразличимые темпы роста, что говорит о негативном влиянии санкций, считает глава Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Учитывая эти показатели, отечественная экономика балансирует между рецессией и стагнацией, уверен он. По мнению эксперта, эффект импортозамещения если и был, то небольшой. Открытым остается вопрос качества продукции российских компаний.